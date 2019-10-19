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ضبط لص يختطف الصغار لسرقة مجوهراتهم فى بنى سويف

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:16 م
ضبط لص يختطف الصغار لسرقة مجوهراتهم فى بنى سويف ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث بنى سويف فى ضبط شخص يختطف الأطفال ويسرق مجوهراتهم، بعد تعدد البلاغات عن المتهم.

 

وتلقى مركز شرطة بنى سويف بلاغًا من "سائق " بقيام مجهول يستقل دراجة نارية باختطاف "ابنته – 6سنوات" عقب خروجها برفقة شقيقها "8 سنوات" من منزل جدتهما، عقب اصطحابهما بالدراجة قيادته لإرشاده عن مكان المدرسة الخاصة بهما.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبرفقته "طفلة " عقب قيامه باختطافها باستخدام الدراجة النارية، واصطحابها لمنزله "تحت الإنشاء" الكائن بقرية سنور، والاستيلاء منها على القرط الذهبى الخاص بها.

 

اعترف المتهم بارتكابه 3 وقائع خطف أطفال للاستيلاء على مجوهراتهم، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، مؤكدًا تصرفه فى المسروقات "2قرط ذهبى" بالبيع لأحد الأشخاص "مدير شركة مصوغات ببندر بنى سويف نظير 1800 جنيه"، وتم ضبط الأخير والمسروقات.


خطف

اختطاف الاطفال

سرقات

سرقة مجوهرات

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