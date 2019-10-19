ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بسوهاج وترويج شهادات تدريبية مزورة مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بموجبها.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج ، وترويج شهادات تدريبية مزورة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من المركز المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه عثر على (العديد من الشهادات التدريبية فى مجال التنمية البشرية والمساحة والتسويق والمبيعات منسوب صدورها لإثنين من الجامعات الحكومية "مزورة" - العديد من الشهادات التدريبية خالية البيانات وممهورة بأختام مقلدة منسوب صدورها لذات الجامعتين - العديد من الكارنيهات الخاصة بالدارسين بالمركز – 5 أكلاشيهات بأسماء مراكز مختلفة - جهاز "لاب توب") ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.