ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل فى الخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لنصبه على المواطنين بسوهاج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص "محدد" ومقيم بدائرة المركز، بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره (45,000 - خمسة وأربعون ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول العربية، إلا إنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن المتحرى عنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات واستدعاء المتهم ومواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.