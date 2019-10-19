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صور .. ميناء الإاسكندرية: تسهيلات للأفواج السياحية القادمة للمحافظة

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:17 ص
صور .. ميناء الإاسكندرية: تسهيلات للأفواج السياحية القادمة للمحافظة السفينة القبرصية بميناء الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ضرورة تعاون ميناء الإسكندرية وقطاع النقل البحرى مع بعض الشركات والتوكيلات المختصة، لبذل أقصى جهد لاستقطاب وعودة السفن السياحية مرة أخرى إلى مصر عبر ميناء الإسكندرية، وذلك بالتواصل المستمر مع الخطوط الملاحية الكبرى، ومنظمة الميدكروز، والجهات والمنظمات المعنية الأخرى .

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الميناء يستعد فى الفترة المقبلة لقدوم خط جديد، وسفن سياحية سوف تدخل الميناء لأول مرة أيضا، حيث ستقوم السفينتين CELESTY AL CRYSTAL ، و MARELLA DREAM لأول مرة بعدد من الرحلات إلى الميناء.

وأكد أن الميناء لم ولن يبخل عن تقديم كافة التسهيلات والجهود لعودة السياحة البحرية إلى ما كانت عليه فى السابق، آملا أن يعود هذا النوع من السياحة إلى المعدلات التى كانت عليها قبل 2011، حيث وصلت حينها المعدلات إلى وصول 98 سفينة بإجمالى نحو 200 ألف سائح وطاقم من جنسيات مختلفة على هذه السفن ، وقدم الربان شاهين درع الميناء لعمدة بافوس وقبطان السفينة .

وأشار الربان شاهين إلى أن الميناء سوف يقوم بعقد اجتماع تنسيقى مع الجهات المعنية ومنها الجمارك، والجوازات والمرور، والمحافظة، وشرطة الميناء والتوكيلات الملاحية والسياحية، والبمبوطية، وكل من له علاقة بالسائح فى الفترة القادمة، وذلك للتعاون والوقوف صفا واحداً لخلق صورة ذهنية طيبة، والظهور أمام السائحين بالمظهر الذى يليق بمصر ومكانتها.

من جانبة قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء شهد استقبالا غير مسبوق من السكندريين للسفينة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة من بينهم فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية ووفد رسمى رفيع المستوى قادمون من قبرص لزيارة مدينة الإسكندرية، حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، ولفيف من القيادات الشعبية بمدينة الإسكندرية  

وأضاف الغندور أنها هى الرحلة الأولى لهذه السفينة تحديدا، وثانى رحلة لمجموعة SALAMIS –  التى سبق دخولها الميناء قبل 2010 بالسفينة SALAMIS GLORY -  كما أنها أول سفينة فى موسم 2019.

السفينة القبرصية على ميناء الإسكندرية (1)
السفينة القبرصية على ميناء الإسكندرية

 

السفينة القبرصية على ميناء الإسكندرية (2)
الشبعب السكندرى يستقبل السائحين القبرصيين بالورود 

 

السفينة القبرصية على ميناء الإسكندرية (3)
الفوج السياحى القبرصى بميناء الإسكندرية

 

السفينة القبرصية على ميناء الإسكندرية (4)
رئيس ميناء الإسكندرية يقدم درع الميناء لعمدة بافوس وقبطان السفينة

 

 


الاسكندرية

ميناء الاسكندرية

افواج سياحية

رئيس ميناء الاسكندرية

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