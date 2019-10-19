صور ...صيانة وتطوير متحف الحياة البرية بطب بيطرى جامعة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت الدكتورة داليا منصور حامد عميد كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، أنة تنفيذا لتوجيهات الدكتورطارق راشد رحمى رئيس الجامعة، بصيانة وتطويروتحديث كافة المتاحف داخل الجامعة، بدأت كلية طب بيطرى قناة السويس، أعمال صيانة وتحديث وتطوير متحف الحياة البرية بكلية الطب البيطرى.

وقالت عميد كلية الطب البيطرى، فى تصريحات صحفية لها، أنه تم إستقبال الفريق المكلف بالصيانة من وزارة الآثار والذى يضم، صابر جابر السيد مدير معامل علاج التلف والدكتورة ريهان عادل مديرعام معمل البيولوجى، ومحمد إبراهيم إخصائى معمل مكافحة الآفات البيولوجى، وقامت اللجنة بفحص محتويات المتحف من محنطات متحف الحياة البرية، وإعدام العينات التالفة بعد نقلها خارج المتحف، وصيانة العينات الصالحة للعرض المتحفى كما قامت اللجنة بتطهيرالدواليب، وتجهيزها لإستقبال عينات جديدة صالحة للعرض بالمتحف، و تم العمل تحت إشراف تنفيذى الدكتورة سعدية عبد الفتاح على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعاطف كامل رئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان



بدء تطوير متحف الحياه البرية ببيطرى القناة



الوفد المسئول عن التطوير



بحث الحييوانات البرية داخل المتحف