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صحيفة روسية تؤكد أهمية بسط الحكومة السورية سيطرتها على شمال البلاد

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:53 م
صحيفة روسية تؤكد أهمية بسط الحكومة السورية سيطرتها على شمال البلاد سوريا
أ ش أ

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أكدت صحيفة (نيزافيسيمايا جازيتا) الروسية على موقعها الإلكتروني اليوم ، السبت ، أهمية أن تبسط الحكومة السورية سيطرتها على منطقة شمال البلاد، تجنبا لخروج حقول النفط بالمنطقة عن السيطرة السورية.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يرى شيئا خاطئا في أن تتلقى سوريا مساعدة من روسيا، مستشهدا بالعملية العسكرية الروسية في أفغانستان.

وأضافت: "للأسف، نلاحظ أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن خططها الاستراتيجية في سوريا والشرق الأوسط ككل، حيث لا تعمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بقدر ما تقوم بعرقلة المصالح العسكرية الاقتصادية والجيوسياسية لموسكو التي تدعم هذا النظام".

وأوضحت الصحيفة أن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن القوات الأمريكية ستظل في قاعدة "التنف" على الحدود مع الأردن وذلك لدعم المقاتلين المعادين للأسد في معسكر الركبان المجاور لهذه القاعدة.

وأشارت إلى تنامي خطورة الاشتباكات العسكرية مع القوات التركية وعصابات تنظيم داعش الإرهابي بالشمال السوري.

ونوهت بأنه رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء المرحلة العسكرية للعملية في سوريا، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن انتقال سوريا إلى الحياة السلمية وأن حل المشاكل السياسية في سوريا لم يبدأ، مشبهة الوضع السوري بأفغانستان.

 

 


روسيا

سوريا

الحكومة السورية

بشار الاسد

فلاديمير بوتين

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