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رصف 9.5 كليو متر طرق بتكلفة 10 مليون جنيه بـ 3 مراكز بسوهاج

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:16 م
رصف 9.5 كليو متر طرق بتكلفة 10 مليون جنيه بـ 3 مراكز بسوهاج رصف الطرق بمراكز سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج، عن الانتهاء من رصف 9.5 كيلو متر طرق بتكلفة 10 مليون جنيها بشوارع مراكز ومدن " المنشاة، وأخميم، وطهطا "، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة ، أنه تم رصف 2 كيلو متر بطريق الراتبة بروافع العيساوية بداية من كوبري ابو كيلاني حتي الشيخ عياد ضمن الخطة الإستثمارية للمركز بتكلفة 5 مليون جنيه.

وقال عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة أخميم ، أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف بشوارع حسين شعيب متفرع من طريق أخميم سوهاج الرئيسي، والواصل لمنطقة المدارس والمعاهد الازهرية، والمساكن بناحية العزبة والعرب وذلك بطول ٢ كيلو متر، وكذلك شارع الصرف الصحى الكاشف حتى محور الكوبري الجديد بطول 2 كيلو متر.

وأضاف " الصمطي" إلى أنه تم رصف شارع طراد النيل الواصل من طريق اخميم سوهاج، وحتى مدخل المدينة الجامعية بطول2 كيلو متر؛ لإقامة محاور مرورية جديدة وتوصيل خدمة الرصف الى المدارس والمعاهد والمساكن الشعبية بناحية مجلس قروى نيدة، عقب اكتمال البنية التحتية من "صرف، وغاز، ومياه" ، لافتا إلى أن إجمالي أعمال الرصف التي تمت 6 كيلو متر، بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وفي مركز ومدينة طهطا، أشار علي محمد رفاعي رئيس المركز ، إلى أنه تم رصف شارع الإمام محمد عبده خلف التأمينات بطول 250 متر، وإعادة رصف وإزدواج وإقامة أرصفة بشارع الاشتراكية " مدخل ساحل طهطا البحرى" بطول 1500 متر.

 

 

 


سوهاج

طهطا

رصف الطرق

اخميم

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