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"حقوق الإسكندرية" تفتتح الموسم الثقافى بندوة لمفتى الجمهورية

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:22 م
"حقوق الإسكندرية" تفتتح الموسم الثقافى بندوة لمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهد الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم السبت أولى فاعليات الموسم الثقافى لكلية الحقوق التى بدأت باستضافة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، من خلال ندوة بعنوان "تجديد الخطاب الدينى ودوره فى تقدم المجتمعات"، شارك فيها الدكتور أمين مصطفى عميد كلية الحقوق والدكتور محمد كمال الدين إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ولفيف من أساتذة الشريعة والقانون وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.

 

وأكد الدكتور علاء الدين رمضان، على أهمية هذه اللقاءات مع طلاب الجامعة التى يتم فيها استضافة رموز وشخصيات ثقافية وسياسية وعلمية ودينية مرموقة لفتح الباب أمام الطلاب للاستفادة من تجارب الآخرين، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم فى تغيير طرق تفكيرهم للأفضل، واضاف أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتوعية الشباب بمفاهيم الخطاب الدينى، وتجديد الفكر الدينى، وتنويرهم وتبصيرهم بأمور دينهم، الذى يتميز بالوسطية بعيدا عن المغالاة والتطرف.

 

كما أكد الدكتور شوقى علام فى كلمته خلال الندوة، أن الدين يعد شيئًا هاما وأساسيا فى المجتمع المصرى ويلعب دورآ مهمآ فى حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التجديد بدء منذ عهد النبى صل الله عليه وسلم مستشهدا، بحديث التجديد: "إنَّ الله تعالى يبعث لهذه الأمَّة على رأس كلِّ مائة سنةٍ من يجدِّد لها دينها” من أهمِّ الإشارات إلى مفهوم التجديد فى السنَّة النبويَّة”، وقال أن تجديد الدين “هو فى حقيقته تجديدٌ وإحياءٌ وإصلاحٌ لعلاقة المسلمين بالدين، والتفاعل مع أصوله والاهتداء بهديه؛ لتحقيق العمارة الحضاريَّة وتجديد حال المسلمين، ولا يعنى إطلاقًا تبديلًا فى الدين أو الشرع ذاته” مضيفا أن التجديد الحقيقى مشروع ٌ، بل مطلوب ٌ فى كل ِّ شيء: فى الماديات، والمعنويات، فى الدنيا والدين، حتى أن الإيمان ليحتاج إلى تجديد، والدين يحتاج إلى تجديد.

 

 وفى ختام الندوة تم فتح باب الأسئلة والمناقشة للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس مع فضيلة المفتي.


الاسكندريه

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