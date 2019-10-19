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حصاد 129 ألف فدان أرز وتدوير مخلفات القش الناتجة عنه بالبحيرة

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:44 م
حصاد 129 ألف فدان أرز وتدوير مخلفات القش الناتجة عنه بالبحيرة محصول الأرز - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات التوعية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية باعتبارها ذات قيمة اقتصادية عالية وكذلك دعم المزارعين وتوفير المعدات اللازمة لهم لنقل قش الأرز وفرمه وكبسة لتعظيم الاستفادة منه .

 

وأضاف آمنة، أن نسبة حصاد الأرز حتى الأن بلغت 129 ألفا و221 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 192 ألفا و780 فدانا ونتج عنها كمية قش بلغت 260 ألفا طن تم الاستفادة منها وتحويلها الى أسمدة وأعلاف للماشية. 
 
 
يذكر أن جهاز شئون البيئة بالبحيرة نظم  605 ندوات تثقيفية بالمراكز المختلفة خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى زيادة الوعى لدى المزارعين وإلتزامهم بالتعليمات والضوابط خلال فترة الحصاد والسعى لتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية للإستخدام فى الأغراض الأخرى كأسمدة وكعلف للماشية.

 


البحيرة

قش الأرز

محافظ البحيرة

حصاد الأرز

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