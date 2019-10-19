حصاد 129 ألف فدان أرز وتدوير مخلفات القش الناتجة عنه بالبحيرة

وأضاف آمنة، أن نسبة حصاد الأرز حتى الأن بلغت 129 ألفا و221 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 192 ألفا و780 فدانا ونتج عنها كمية قش بلغت 260 ألفا طن تم الاستفادة منها وتحويلها الى أسمدة وأعلاف للماشية.

يذكر أن جهاز شئون البيئة بالبحيرة نظم 605 ندوات تثقيفية بالمراكز المختلفة خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى زيادة الوعى لدى المزارعين وإلتزامهم بالتعليمات والضوابط خلال فترة الحصاد والسعى لتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية للإستخدام فى الأغراض الأخرى كأسمدة وكعلف للماشية.