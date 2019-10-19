حصاد 129 ألف فدان أرز وتدوير مخلفات القش الناتجة عنه بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات التوعية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية باعتبارها ذات قيمة اقتصادية عالية وكذلك دعم المزارعين وتوفير المعدات اللازمة لهم لنقل قش الأرز وفرمه وكبسة لتعظيم الاستفادة منه .
مشاركة
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات التوعية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية باعتبارها ذات قيمة اقتصادية عالية وكذلك دعم المزارعين وتوفير المعدات اللازمة لهم لنقل قش الأرز وفرمه وكبسة لتعظيم الاستفادة منه .
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة