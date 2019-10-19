حبس مسجلين خطر لاتهامهما بسرقة هواتف المواطنين بباب الشعرية

كتب سليم على

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث منشأة ناصر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "م.ع"، 28 عاطل، " م.ا"، 35 سنة، عاطل، حال استقلالهما الدراجة رقم ر ع ش 9912 "فيسبا ملك الأول" وقيامهما بسرقة هاتف محمول من "ع.س"، 19 سنة، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب.

وأضافا بارتكابهما 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين واتهموهما بالسرقة، وأقرا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بواقعتي السرقة.