جمارك السخنة تحبط تهريب كمية كبيرة من مستحضرات أدوات التجميل

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية .

بناءً علي الإخبارية المقدمة من إدارة الحركة والأمن الجمركي ومكافحة التهريب ومباحث أمن الميناء بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم 4030143 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 28683 لسنة 2019 بإسم احدي الشركات للإستيراد والتصدير والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة 405 كرتونة فازات منشأ الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 263 كرتونه بداخلهم 24810 عبوه أدوات مستحضرات وأدوات تجميل متنوعه عباره عن كريمات أساس وكريمات وجه وأقلام آيلاينر وآيشادو وأقلام كحل وماسكره وعلب ماكياج ) مناشئ متنوعة ( أمريكي، ألماني، فرنسي، كوري، الصين)، وتم تقدير قيمة الأصناف المخالفة ب11 مليون و 235 ألف جنيه، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة ب 22 مليون و 470 ألف جنيه.

وقرر محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.