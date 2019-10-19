تعرف على قيمة تذكرة دخول معبد أبوسمبل خلال تعامد الشمس

وأكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، أن قيمة التذكرة بلغت للفرد السائح الأجنبى 415 جنيها مصريا، وللطالب الأجنبى 213.5 جنيه، وللفرد الزائر المصرى 30.5 جنيه مصرى، وللطالب المصرى 15.5 جنيه.

وأضاف كبير مفتشى آثار أبوسمبل، لـ"اليوم السابع "، أنه تقرر فتح أبواب المعبد أمام الزائرين يوم تعامد الشمس تقديريا من الساعة الرابعة فجرا، لدخول السائحين والزائرين لمتابعة ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

يذكر أن احتفالات هذا العام ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبور سيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد والتى أطلقت عروضها فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر على مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان، وتتوجه فرق الفنون الشعبية إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبو سمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بمسرح السوق بوسط المدينة والذى سيسبقه افتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز والتى ستستمر فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر، حيث يشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الألاف من السائحين والزائرين المصريين.