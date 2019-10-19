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النقض تحسم اليوم إدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم الإرهاب

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:27 ص
النقض تحسم اليوم إدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم الإرهاب محكمة - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تنظر محكمة النقض ، اليوم السبت ، طعن عبدالمنعم أبو الفتوح  رئيس حزب مصر القوية، وآخرين بينهم نجله على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها.

 

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

 

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 


محكمة النقض

الإدراج على قوائم الإرهاب

إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهاب

جماعة الإخوان الإرهابية

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