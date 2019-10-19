سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 10:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. 
 

النشرة المرورية

محاور القاهرة و الجيزة

ميدان عبد المنعم رياض

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:21 ص

رادار المرور يضبط 1338 مخالفة لسيارات بسرعات جنونية بالطرق العامة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:19 ص

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:02 ص

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:21 ص

المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:22 ص

تعرف على عقوبة استعمال أجهزة تنبيه السيارات دون مبرر فى قانون المرور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:18 ص

المرور يضبط 3270 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:33 ص

رادار المرور يضبط 1430 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تجلى رعاياها من لبنان بعد تصاعد حدة الاحتجاجات

السعودية تجلى رعاياها من لبنان بعد تصاعد حدة الاحتجاجات

فيديو معلوماتى.. اعرف أعراض الزهايمر المبكر فى مرحلة الشباب

فيديو معلوماتى.. اعرف أعراض الزهايمر المبكر فى مرحلة الشباب

5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك

5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

عرض لوحة "العشاء الأخير" لفنانة مجهولة من عصر النهضة بعد 450سنة من التخزين

عرض لوحة "العشاء الأخير" لفنانة مجهولة من عصر النهضة بعد 450سنة من التخزين

الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً

الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً

الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور

الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف الدائرى الأوسطى حول القاهرة الكبرى أعرض طريق بالشرق الأوسط × 11 معلومة

اعرف الدائرى الأوسطى حول القاهرة الكبرى أعرض طريق بالشرق الأوسط × 11 معلومة

محمد صلاح يسعى لكسر عقدة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسعى لكسر عقدة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها

10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة