القبض على عنصر إجرامى بحوزته هيروين فى مداهمات أمنية بالسحر والجمال

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وأكدت التحريات قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (30 جراما لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود، لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.