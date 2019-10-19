الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق فعالية يوم فى حب مصر

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم السبت، فعالية "يوم فى حب مصر" بملاعب الصالة المغطاة فى مدينة العريش .

وقال خالد مكاوى المتحدث بإسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان له، إن الفعالية إنطلقت بالتعاون مع الاتحاد الفرعى للعاملين بالحكومة دعما للجيش والشرطة بالصاله المغطاه بالعريش بمشاركة الفرق الرياضة بالشباب والرياضة والتربية والتعليم والزراعة والصحة والتأمينات والقوى العاملة ومجلس المدينة والبريد والكهرباء فى ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد.

وأضاف أنه تم تقسيم لاعبى الفرق إلى منتخبات فى كل الألعاب، وتم إعطاء إشارة إنطلاق الفعالية بجضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب الرياضة، وعبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ومحمد العلاقمى رئيس الاتحاد الفرعى للمصالح الحكومية وعبدالسلام الكاشف سكرتير الاتحاد.

وشهد بداية إنطلاق الفعالية توقيع المشاركين وثيقة تأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال خطوات التنمية والبناء.

وأشار المتحدث باسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الفعالية ضمن فعاليات وأنشطة متعددة تنفذها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومنها فعاليات معسكر برنامج أهل مصر الحكومى، ومشاركة شباب شمال سيناء بمعسكر تدريبى تثقيفى بالمدينة الشبابية ببورسعيد فى إطار خطة 2030 للتنميه المستدامه لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر، وتنفيذ برامج احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بكافة مراكز الشباب والرياضة بمشاركة الشباب والاهالى.



إنطاق يوم فى حب مصر بالصالة المغطاة بالعريش

توقيع المشاركين على وثيقة تأييد للرئيس جانب من الفعالية

يوم فى حب مصر بالصالة المغطاة بالعريش

الفرق المشاركة فعاليات يوم فى كل مصر بالعريش أثناء تحية العلم بيوم فى حب مصر بالصالة المغطاة بالعريش إنطلاق فعاليات يوم فى حب مصر مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء كلمةمدير الشباب والرياضة بشمال سيناء

انطلاق الفعاليات فى حب مصر

توقيع المشاركين على وثيقة تأييد للرئيس

جانب من الفعالية

وثيقة تأييد للرئيس

الفرق المشاركة

فعاليات يوم فى كل مصر بالعريش

افتتاح انطلاق الفعاليات