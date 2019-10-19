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السفارة الأمريكية فى "سول" تطالب الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:28 م
السفارة الأمريكية فى "سول" تطالب الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية
سول (أ ش أ)

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طالب المتحدث باسم السفارة الأمريكية فى سول وليام كوليمان، حكومة كوريا الجنوبية بتعزيز جهودها لحماية كافة البعثات الدبلوماسية.

وقال كوليمان، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن السفارة لاحظت بقلق بالغ أن واقعة الاقتحام غير القانونى التى قام بها قرابة 20 كوريا جنوبيا لمقر إقامة السفير الأمريكى هارى هاريس، وسط سول، أمس الجمعة، هى الثانية من نوعها خلال 14 شهرا، حاثا جمهورية كوريا على تعزيز جهودها لحماية جميع البعثات الدبلوماسية لديها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنها طلبت زيادة الإجراءات الأمنية حول السفارة الأمريكية ومنزل السفير"، مضيفة أنه لا يمكن تبرير أى ضرر أو هجوم تتعرض له بعثة دبلوماسية تحت أى ظرف، وأن الحكومة ستتخذ كل التدابير الملائمة لحماية محيط البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنع أى عمل يؤثر عليها.

يشار إلى أن 17 طالبا وعضوا فى جماعة مدنية تقدمية، اقتحموا المجمع السكنى للسفير الأمريكى وسط سول، حيث تسلقوا أسواره باستخدام سلم احتجاجا على مطالبة واشنطن بزيادة كبيرة فى حصة سول من تكاليف القوات الأمريكية البالغ قوامها 28 ألفا و500 جندي، وألقت الشرطة القبض على الأشخاص الـ 17 واثنين آخرين كانا يحاولان الانضمام لهم للتحقيق معهم.

وجاء الاحتجاج فى الوقت الذى تخطط فيه سول وواشنطن لعقد جولة أخرى من المفاوضات هذا الأسبوع حول المبلغ الذى ستدفعه كوريا الجنوبية العام المقبل وما بعده مقابل تمركز القوات الأمريكية فى شبه الجزيرة الكورية.

 


كوريا الجنوبية

سول

السفير الامريكى

الشرطة الكورية

اقتحام منزل السفير الامريكى

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