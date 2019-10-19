الجنايات تنتظر متهما زور شهادة جامعية فى الأزبكية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأزبكية، بحجز متهم بتزوير شهادة تخرج منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة، للمحاكمة الجنائية .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقية بلاغا من مسئولى نقابة المهندسين، بتردد أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) على مقر النقابة لاستخراج بطاقة العضوية، واكتشاف تقدمه بشهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المذكور حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1998، وقيامه بتزوير شهادة التخرج من كلية الهندسة بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، واستخراجه بطاقة تحقيق شخصية بموجبها، مدون بها "مهندس مدنى حر" والالتحاق بالعمل بمكتب أحد المهندسين الاستشاريين بالقاهرة.

تم استهداف مقر المطبعة، وتبين وجود عدة أجهزة مستخدمة فى تزوير المستندات وطباعتها، وقرص إلكترونى لتخزين البيانات به ملف باسم أحد الأشخاص يتضمن أرقام هواتف شخصية، وبلاغات مقدمة تجاه إحدى الجهات، بالإضافة لنماذج إيصالات كهرباء وشهادات منسوب صدورها لإحدى الجهات.