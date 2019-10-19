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"إسكان البرلمان" تؤكد حسم تعديلات قانون البناء الموحد خلال أيام

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:00 ص
"إسكان البرلمان" تؤكد حسم تعديلات قانون البناء الموحد خلال أيام لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 200، وذلك لسرعة الانتهاء منها تمهيدًا لإقرارها فى أقرب وقت.

وأضاف المغازى، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاها السابقة، على عدة تعديلات على المادة 48 من القانون بشأن استثناء إلزام طالب الترخيص فى القرى والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك فى ضوء الاعتبارات المحددة، وفى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب يتم إيقاف الأعمال، على أن لا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.


وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الاجتماعات ستبحث خطة وزارة الإسكان فى مواجهة مشكلة البلوكات الحكومية التى أصبحت آيلة للسقوط، وضرورة وجود حلول لها، ومعاناة المواطنين بمدينة الواسطى، محافظة بنى سويف، فى الحصول على تراخيص بناء فى المناطق السكنية، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة على مناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، وتلك التى تهدف لتسحين الخدمة المقدمة.


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