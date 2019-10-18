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ﻃﻘﺲ الغد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:21 م
ﻃﻘﺲ الغد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة طقس حار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى اﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.
 
وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، وﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء  وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 

الطقس

الارصاد

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درجات الحرارة

هيئة الارصاد

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