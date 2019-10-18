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وزير الشباب يشيد بتنظيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ماراثون الدراجات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:55 ص
وزير الشباب يشيد بتنظيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ماراثون الدراجات ماراثون دراجات -ارشيفية
كتب علام عبد الغفار - تصوير السعودى محمود

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نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر ماراثون رياضى للدراجات صباح اليوم، فى مدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية وزير التعليم العالى ووزير الشباب والرياضة والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

انطلق الماراثون من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مرورا بشوارع مدينة 6 أكتوبر، وسط مشاركة كبيرة من طلاب 13 كلية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويعد الماراثون الرياضى الأكبر للجامعة هو الأول من نوعه بمشاركة طلاب الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس، ويأتى تنفيذا لمبادرة القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة فى مصر عامة والجامعات خاصة.

من جهته أكد الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة أن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، للتأكيد على الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الجامعة، حيث يشارك فى الماراثون مجموعة من طلاب الجامعة يمثلون 13 كلية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون الى مارثون رياضى فنى شامل .

وأشار الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن إقامة المارثون يدعم الدور المهم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم القضايا التربوية، إلى جانب التأكيد على دور العلم فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الوطن، وحث الشباب على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التى تنعكس بالإيجاب على بناء العقل والجسم السليم.

وأشاد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لما تقدمه على المستوى العلمى والرياضي، مؤكدا أن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات فى الجامعة يحقق أحد اهم اهداف الدولة فى مجالى الرياضة والصحة عبر تشجيع الطلاب والشباب على ممارسة الرياضة ولذلك نؤكد دائما علي أهمية تلك الفعاليات وماراثون الدراجات يمثل اهمية كبيرة للشباب بما يعود علي كل منهم بشكل ايجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التى يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرصه على تفعيل وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات فى الحياة بشكل عام مضيفا أن هناك خطة لتحقيق ذلك فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على أن تكون ممارسة الرياضة بشكل عام وأن تكون الدراجات بشكل خاص أسلوب حياة للمصريين ..                    

من جانبهم أشاد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالماراثون الرياضى الذى نظمته الجامعة، مؤكدين أنهم حرصوا على المشاركة بهدف ممارسة الرياضة التى تشكل جسدا صحيا سليما.

 

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (1)
جانب من الفعالية

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2)
الإعلامى عمرو الليثى يتوسط طالبات الجامعة

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (3)
وزير الرياضة يتقدم الماراثون

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (4)
وزير الرياضة خلال الماراثون

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (5)
وزير الرياضة ومحمد العزازى رئيس الجامعة والإعلامى عمر الليثى

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (6)
وزير الرياضة ومحمد العزازى رئيس الجامعة والإعلامى عمر الليثى

 

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (7)
د. محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والإعلامى عمرو الليثى

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (8)
طالبات جامعة مصر خلال مشاركتهن فى الماراثون

 

ماراثون دراجات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (9)
رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يستقبل وزير الرياضة

 

 


ماراثون دراجات

جامعة مصر للعلوم

6 اكتوبر

طلاب الجامعات

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