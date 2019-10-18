وزير الخارجية اللبنانى يتهم أطرافا بمحاولة إسقاط النظام ويؤكد البديل "ضباب "

كتب أحمد عرفة

قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، إن من يشن الحرب الاقتصادية على لبنان يركب موجة شعبية صادقة، متهما أطرافا - لم يسمها - بمحاولة إسقاط رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان عبر استغلال مطالب عادلة ، مضيفا إن ما يشهده لبنان حاليا هو تراكم لأزمات عدة.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني - خلال كلمة له نقلتها قناة العربية - معلقا على التظاهرات اللبنانية، إنه يجب عدم فرض أي ضرائب جديدة ، ووقف الهدر في المؤسسات الرسمية، كما يجب تقديم حل جذري للموازنة والإصلاحات ، ويجب استمرار العمل الرسمي رغم التظاهرات من أجل التوصل للحلول للبلاد، والبديل عن الحكومة الحالية هو الضباب، كما أن هناك من يمنعون الإصلاح في لبنان منذ 2005" ،