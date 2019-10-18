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وزير الخارجية اللبنانى يتهم أطرافا بمحاولة إسقاط النظام ويؤكد البديل "ضباب "

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:39 م
وزير الخارجية اللبنانى يتهم أطرافا بمحاولة إسقاط النظام ويؤكد البديل "ضباب " جبران باسيل
كتب أحمد عرفة

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قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، إن من يشن الحرب الاقتصادية على لبنان يركب موجة شعبية صادقة، متهما أطرافا - لم يسمها -  بمحاولة إسقاط رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان عبر استغلال مطالب عادلة ، مضيفا  إن ما يشهده لبنان حاليا هو تراكم لأزمات عدة.

 

وأضاف وزير الخارجية اللبناني -  خلال كلمة له نقلتها قناة العربية -  معلقا على التظاهرات اللبنانية، إنه يجب عدم فرض أي ضرائب جديدة ، ووقف الهدر في المؤسسات الرسمية، كما يجب تقديم حل جذري للموازنة والإصلاحات ، ويجب استمرار العمل الرسمي رغم التظاهرات من أجل التوصل للحلول للبلاد، والبديل عن الحكومة الحالية هو الضباب، كما أن هناك من يمنعون الإصلاح في لبنان منذ 2005" ، 

 

 


لبنان

مظاهرات

القصر الرئاسي

بيروت

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