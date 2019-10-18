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وزير الإسكان يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة وتقييم خدمات الصرف الصحى بالريف

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:53 ص
وزير الإسكان يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة وتقييم خدمات الصرف الصحى بالريف محطة صرف صحى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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التقى وزير الإسكان ، وفداً من البنك الدولى برئاسة كارمن نوناي، مدير قطاع المياه بالبنك الدولي، والدكتور أسامة حمد، رئيس فريق عمل البرنامج بالبنك الدولي، لمتابعة وتقييم أعمال برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP_ P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي استثمارات 1.15 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

 

وأوضح الوزير أن وفد بعثة التقييم من البنك الدولى أشاد بأداء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، في إدارة البرنامج باحترافية، بجانب دورها المتميز فى تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج بشركات مياه الشرب والصرف الصحى المُنفذة للمشروعات، والعمل على إيجاد الحلول البديلة لضمان إنهاء الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المُتفق عليها، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة تنفيذ المشروعات بمحافظاتهم.

 

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أنه عقد عدداً من الاجتماعات مع بعثة التقييم من البنك الدولى، بحضور الدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، لاستعراض جميع مكونات البرنامج، وما تم إنجازه بالمرحلتين حتى تاريخه، موضحاً أنه تم ترسية حوالي 85 % من إجمالي عقود البرنامج بالمرحلة الأولي (عقود شبكات إنحدار، ومحطات رفع صرف صحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي)، وتم الإعلان عن الاستشاريين لدعم التنفيذ بمحافظات المرحلة الثانية من البرنامج.

 

وأوضح المستشار الفنى لوزير الإسكان، أنه تم عرض نسب التنفيذ بجميع المشروعات الجارية بمحافظات (الشرقية – البحيرة – الدقهلية) شاملة العقود التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتم توصيل خدمات الصرف الصحي للسكان بتلك المناطق، كما تم مناقشة جميع التحديات التى تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج، وسبل مواجهتها.

 

 


وزاره الاسكان

البنك الدولى

مشروعات المياه والصرف

الصرف الصحى

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