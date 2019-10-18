نائب رئيس الوزراء اللبناني: الغاء اجتماع الحكومة اليوم قرار "الحريري"

كتب هيثم سلامة

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن الغاء اجتماع الحكومة اليوم هو قرار رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى ، وفقا لما ذكرته قناة سكاى نيوز.

وأضاف، الوضع الحالي استثنائي ويتطلب إجراءات استثنائية، نحن في حزب القوات نطالب برحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وكان قد توجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى إلغاء جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى بسبب التظاهرات أمام مبنى رئاسة الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وتشهد شوارع بيروت مظاهرات، بسبب قرار الحكومة لفرض رسوم على مكالمات الواتساب، حيث اندلعت أعمال عنف جراء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وقطع الطرق فى الشوارع.