سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: ننتظر من أنقرة معلومات حول اتفاق تعليق عملياتها العسكرية بسوريا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:04 ص
موسكو: ننتظر من أنقرة معلومات حول اتفاق تعليق عملياتها العسكرية بسوريا بنس أوردوغان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف اليوم الجمعة، "إن موسكو تنتظر من أنقرة تقديم معلومات حول اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن تعليق عملياتها العسكرية فى سوريا لمدة 120 ساعة".

 

وأضاف بيسكوف ، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - "نعول على الحصول على المعلومات بهذا الصدد".


وتأتى تصريحات بيسكوف بعد أن أجرى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس، محادثات مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، اتفقا خلالها على تعليق (العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا) لمدة 120 ساعة، ليتم خلالها خروج "وحدات حماية الشعب" الكردية والمقاتلين الأكراد من منطقة الحدود السورية التركية.


من جهتها أعلنت القيادة العامة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إثر ذلك الاتفاق، الموافقة على الوقف الفورى لإطلاق النار مع الجيش التركى بوساطة بينس.


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

العدوان التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة