موسكو: ننتظر من أنقرة معلومات حول اتفاق تعليق عملياتها العسكرية بسوريا

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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف اليوم الجمعة، "إن موسكو تنتظر من أنقرة تقديم معلومات حول اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن تعليق عملياتها العسكرية فى سوريا لمدة 120 ساعة".

وأضاف بيسكوف ، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - "نعول على الحصول على المعلومات بهذا الصدد".



وتأتى تصريحات بيسكوف بعد أن أجرى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس، محادثات مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، اتفقا خلالها على تعليق (العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا) لمدة 120 ساعة، ليتم خلالها خروج "وحدات حماية الشعب" الكردية والمقاتلين الأكراد من منطقة الحدود السورية التركية.



من جهتها أعلنت القيادة العامة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إثر ذلك الاتفاق، الموافقة على الوقف الفورى لإطلاق النار مع الجيش التركى بوساطة بينس.