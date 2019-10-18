سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مقتل فلاح بالدقهلية بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض مع أحد جيرانه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:12 ص
مقتل فلاح بالدقهلية بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض مع أحد جيرانه جثة
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي فلاح بقرية الشوامي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه عليه أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهم.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي بلقاس العام الى العقيد هيثم حجي مأمور مركز بلقاس بوصول محمد ابراهيم شعيشع 61 سنة من قرية الشوامي التابعة لدائرة المركز جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة المجني عليه نتيجة إطلاق النار علية من محمد آل ال 40 سنة، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بينهم بقرية الشوامي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بلقاس العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز بلقاس

مقتل فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة