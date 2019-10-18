مقتل فلاح بالدقهلية بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض مع أحد جيرانه

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

لقي فلاح بقرية الشوامي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه عليه أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهم.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي بلقاس العام الى العقيد هيثم حجي مأمور مركز بلقاس بوصول محمد ابراهيم شعيشع 61 سنة من قرية الشوامي التابعة لدائرة المركز جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة المجني عليه نتيجة إطلاق النار علية من محمد آل ال 40 سنة، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بينهم بقرية الشوامي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي بلقاس العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات