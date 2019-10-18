مستوطنون يمنعون مزارعين فلسطينيين من قطف الزيتون شمال رام الله بحماية جيش الاحتلال

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منع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أهالى قريتى برقة وبيتين الفلسطينيين شمال شرق رام الله، من قطف ثمار الزيتون، الواقعة فى منطقة "الشعب" بين القريتين، فيما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المزارعين بقنابل الغاز.



وقال رئيس مجلس قروى برقة عدنان بركات - فى تصريح صحفى صباح اليوم - إن 16 مستوطنا، اقتحموا المنطقة وتعمدوا الانتشار فيها، لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، وشرعوا بطرد الأهالي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التى أطلقت قنابل الغاز صوب المزارعين مما أدى لإصابة 4 منهم بالاختناق، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وأشار بركات إلى أن المستوطنين كانوا قد استولوا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء الماضى على ثمار الزيتون فى المنطقة ذاتها.



ووفق المعطيات التى نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".



وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.