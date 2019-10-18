مسؤولة بالبنتاجون لن تدلى بشهادتها اليوم فى تحقيق حول مساءلة ترامب

قال مصدران لرويترز يوم الخميس إن مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تشرف على السياسة بشأن أوكرانيا لن تدلى بشهادتها اليوم الجمعة أمام لجان الكونجرس التى تقود تحقيقا لمساءلة ترامب بهدف عزله ولكن من المتوقع أن تدلى بشهادتها الأسبوع المقبل.

ويطالب مشرعون بالاستماع إلى شهادة لورا كوبر من منطلق معرفتها بجهود ترامب الرامية إلى حث أوكرانيا على التحقيق فى أنشطة جو بايدن، النائب السابق للرئيس والمرشح البارز لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة فى 2020، وكذلك فى المزاعم بأن الرئيس‭‭‭ ‬‬‬حجب مساعدات عسكرية لأوكرانيا بملايين الدولارات فى إطار تلك الجهود.

وقال المصدران إنه كان من المقرر أصلا أن تدلى بشهادتها اليوم الجمعة ولكنها لن تفعل ذلك على الأرجح إلا فى 24 أكتوبر.