سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:30 ص
ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك .

ويرصد الـ"اليوم السابع"، أبرز الشروط لتنفيذ حكم الرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية فى النقاط التالية:

1ـ لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى.

2ـ إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

3ـ للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية".

4ـ للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية".

5ـ تتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.

6ـ تكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة .

7ـ تتم خلال أيام العطلات الرسمية.

8ـ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا .


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الرؤيه

حقوق اطفال الطلاق

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة