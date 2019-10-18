"كوكاكولا" ترعى منتدى شباب العالم.. وتؤكد: كن جزءاً من المجتمع (فيديو)

كتب محمد الجالى

ترعى شركة "كوكا كولا"، منتدى شباب العالم، حيث أعلنت الشركة العالمية عن رعايتها لجولة المنتدى فى جميع أنحاء العالم، لمقابلة الشباب، لنشر رسالة التمكين والتحفيز والأمل، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق.

وفى رسالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أشارت "كوكاكولا" إلي أن :"الجولة العالمية الأولى لمنتدى الشباب ستتوقف فى جميع أنحاء العالم، وتلتقى بالشباب لنشر رسائل التمكين والتحفيز والأمل". وأضافت الشركة: "كن جزءًا من المجتمع من خلال الانضمام إلى المرح والجلسات التفاعلية".

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشكّلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذى يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع و التنمية، كما يركز على عدد من القضايا الجديدة و الملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائى و تغير المناخ و الذكاء الاصطناعى.

ويأتى اهتمام المنتدى بالأمن الغذائى لمناقشة فرص العمل الدولى المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من كافة أشكال سوء التغذية، وذلك فى إطار ما اشتملت عليه أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .

وفى إطار ليس ببعيد عن الأمن الغذائى يوجد محور خاص بالبعد البيئى فى جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم فى السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ، نظرا لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لاسيما فى ظل الظواهر المناخية الخطيرة، كالاحتباس الحرارى وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

وفى ظل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة و المتطورة، فإن منتدى شباب العالم 2019 يخصص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تطبيقات الـ Block chain، حيث يتم تناول هذه المحاور النقاشية، وكافة المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها فى إطار تفاعلى، ومن منظور شبابى ومعاصر.

ولا تخلو أجندة المنتدى من بعض القضايا الحاضرة على لائحة اهتمامات المجتمع العالمى، خاصة المرأة ودورها فى المجتمع فى عصر التكنولوجيا الرقمية، وتحديات الإبداع والفن والسينما فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

كان المنتدى فى نسختيه الأولى 2017 والثانية 2018 قد شكل محفلا ثريا يعبر عن أراء الشباب وأفكارهم وخرجت نقاشاتهم فيه بتوصيات ومبادرات ذات تأثير قوى ومهم.