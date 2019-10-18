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كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:30 ص
كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون عقوبة الحبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.. و"اليوم السابع" يكشف فى النقاط التالية كل ما يخص الحياة الخاصة طبقاً للقانون.

ويقول المستشار نجيب ميلاد، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه.

1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.


حرمة الحياة الخاصة

القانون المصرى

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة

عقوبة التطفل

اخبار

اليوم السابع بلس

الحياة الخاصة

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