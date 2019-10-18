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طفلان يطالبان والدهما بـ15 ألف جنيه شهريًا لشراء الألعاب والترفيه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:00 ص
طفلان يطالبان والدهما بـ15 ألف جنيه شهريًا لشراء الألعاب والترفيه محكمه الاسره-ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

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طالبت طفلة بالغة من العمر 12 عامًا، وشقيقها البالغ من العمر 8 سنوات، والدهما، بنفقة ألعاب وترفيه قدرها 15 ألف جنيه شهريًا، وذلك فى دعوى نفقة أقامتها عنهما والدتهما أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وأكد الطفلان رفض والدهما تواصله معهما وحضور جلسات الرؤية، إثر انفصاله عن والدتهما، وزواجه من سيدة أخرى.

وقالت والدة الطفلين "رنا.ع.أ" فى الدعوى رقم 2931 لسنة 2019، إن مطلقها أمتنع عن رعاية الطفلين أو السؤال عنهما، طوال عام ونصف بسبب خلافات نشبت بينهما ودفعتها لإقامة دعوى خلع، وترك المنزل.

وأوضحت "رنا"، فى دعواها أنها تزوجت "حسن.ا" بعقد شرعى وعاشرته معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفليها، وإثر خلافات نشبت بينهما بسبب اكتشافها علاقته بسيدة غريها تركت المنزل، بعد أن تسبب لها فى الحرج بين صديقاتها ومعارفها، فرد عليها برفضه إنفاقه عليهم حتى يدفعها للعودة للمنزل.

ودفعت الأم بيسر حالة مطلقها المادية وتقاضيه شهريًا أكثر من 500  ألف جنيه أرباح عمله بمجموعة الأعمال التى يشغلها بـ الاستيراد والتصدير، مؤكدة أنها طوال سنوات زواجهما شاركته فى العمل وتعظيم رأس مال الشركة التى يمتلكها وهو ما أنكره بعد هجرها له ورفض تمكينها من حقوقها الشرعية.

وأشارت المدعية إلى أن الطفلين يحتاجان مصروفات للترفيه مثل أصدقائهما، وأولاد أقاربهما، وكما تعودا أثناء عيشتهما برفقة والدتهما .

وأكدت رنا أنها عندما طالبته رفض رغم مقدرته أداؤها ما دفعها لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن الأب ملزم بنفقتها بقدر يسره وهو ما يمكن إثباته بالمستندات وتحريات الدخل.


محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

اخبار الحوادث

نفقه لعب اطفال

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