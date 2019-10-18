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صور.. متظاهرون لبنانيون يطالبون باستقالة المسئولين والحريرى يعد بحل المشكلات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:20 م
صور.. متظاهرون لبنانيون يطالبون باستقالة المسئولين والحريرى يعد بحل المشكلات مظاهرات لبنان
كتب محمود رضا الزاملى

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قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، إنه على استعداد لتسليم السلطة بشكل سلمى لمن يملك الحلول للأزمات التى يمر به لبنان.

وقال سعد الحريرى، فى الخطاب الذى يلقيه الآن إلى الشعب اللبنانى، تزامنا مع اندلاع مظاهرات لبنانية، إن مستوى السلوك السياسى فى لبنان هو السبب الرئيسى فى تعطيل إصلاحات البلاد، متابعا: "سأمنح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للعودة إلىّ بحلول".

وتجمع العشرات من اللبنانيين، لليوم الثانى على التوالى فى شوارع ومدن لبنان، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الحكومة مؤخرًا ضرائب جديدة على أصحاب الدخل المحدود والطبقات السفلى.

وتواصل المحتجون الفعاليات الغاضبة من شمال لبنان حتى جنوبه، على الأوضاع الاقتصادية نتيجة اتباع سياسة عنصرية واضحة اتجاه المواطنين، فى قلة توفير فرص العمل وفرض المزيد من الضرائب، ما آثار ردود جماهير منددًا للأوضاع.

وحرق المتظاهرون اللبنانيين الإطارات المطاطية وسط الشوارع وقاموا بإغلاق الطرقات، وسط انتشار كبير من عناصر الشرطة الجيش للتصدى للمحتجين بقنابل الغاز الخانق .

احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان

 

اشعال النيران فى شوارع بيروت
اشعال النيران فى شوارع بيروت

 

الاحتجاجات فى لبنان
الاحتجاجات فى لبنان

 

الاعلام اللبنانية ترفرف فى الشوارع
الاعلام اللبنانية ترفرف فى الشوارع

 

المتظاهرون بلبنان
المتظاهرون بلبنان

 

المظاهرات فى لبنان
المظاهرات فى لبنان

 

جميلات لبنان يشاركن فى المظاهرات
جميلات لبنان يشاركن فى المظاهرات

 

سعد الحريرى فى كلمة إلى اللبنانيين
سعد الحريرى فى كلمة إلى اللبنانيين

 

فتاة تشارك فى الاحتجاجات
فتاة تشارك فى الاحتجاجات

 

قوات الجيش اللبنانى تنتشر لتأمين الشوارع
قوات الجيش اللبنانى تنتشر لتأمين الشوارع

 

متظاهرو لبنان
متظاهرو لبنان

 

مظاهرات اللبنانيين
مظاهرات اللبنانيين

 

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان

 

 


مظاهرات لبنان

متظاهرون لبنانيون

سعد الحريرى

لبنان

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