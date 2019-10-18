صور.. تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية

القليوبية –فريق المحافظات

أقيمت اليوم فاعليات الاسبوع الثالث من دورى الاكاديميات لكره القدم المرحلة الثانية 2009م /2010م والمقامة على ملعب مركز شباب الوقف وكانت المباراة الأولى بين م.ش شبرا شهاب ومركز شباب المنيرة وانتهت المباراة بفوز م.ش المنيرة 1 /0 والمباراة الثانية مركز شباب الشرفا ونادى القناطر انتهت بفوز نادى القناطر 2 /0 .

ويهدف الدورى إلى اكتشاف مواهب جديدة فى كرة القدم ، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعى من أجل تحقيق مستوى افضل.

وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف رمضان كمال مدير إدارة القناطر الخيرية.



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية



تصفيات دورى الأكاديميات لكرة القدم بإدارة شباب القناطر الخيرية