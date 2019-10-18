صور.. الكشف على 1633 مريضا فى قافلة طبية بقرية الجافدون ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بنى سويف قافلة طبية استهدفت 1633من أهالى قرية الجافدون التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وقام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبى وطه كمال حجاج المسئول المالى والإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات عمل قافلة طبية بقرية الجفادون مركز الفشن مكونة من 12 عيادة 10 تخصصات.

وتم الكشف على 1633 مريضا شملت معمل دم 147 معمل طفيليات 32 حالة - الأشعة 17 حالة- و 30 حالة علاج نفقة دولة كما تم تحويل عدد 10 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج بالإضافة إلى 33حالات موجات فوق صوتية .

كما أجرت القافلة ندوه تثقيف صحى لنحو 135 سيدة وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغير سارية ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 120 مواطن .



الكشف على 1633 مريضا فى قافلة طبية بقرية الجافدون ببنى سويف



الكشف على 1633 مريضا فى قافلة طبية بقرية الجافدون ببنى سويف



الكشف على 1633 مريضا فى قافلة طبية بقرية الجافدون ببنى سويف