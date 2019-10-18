سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الاكتفاء ببدء مولد الدسوقى بالحضرة داخل المسجد..

صور.. افتتاح مسجد إبراهيم الدسوقى بعد تطويره فى أول أيام المولد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:40 م
صور.. افتتاح مسجد إبراهيم الدسوقى بعد تطويره فى أول أيام المولد
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مسجد العارف بالله الدسوقى زحاماً شديداً من أهالى مدن قرى محافظة كفر الشيخ، ومن المحافظات المصرية، ومن مريدى الدسوقى الذين توافدوا من جميع أنحاء المحافظات، وعدد من الدول العربية، للاحتفال بالمولد، ويفتح المسجد جميع أبوابه بعد الانتهاء من ترميم المسجد.

وتواجد عدد كبير من الأهالى بالميدان الإبراهيمى منهم من افترش الحدائق المتواجدة بالميدان، وحولهم العشرات من بائعى الحمص والحلاوة وبيع الفسيخ والرنجة التى تشتهر بها مدينة دسوق، كما أقبل الباعة الجائلين لألعاب الاطفال والملابس والهدايا، وانتشرت المراجيح والألعاب وغيرها، لطلب الزرق لأنهم يعتبرون المولد موسم لجلب الرزق لهم.

كما توافد مريدو العارف بالله الدسوقى، على باعة السبح على اختلاف أنواعها وأشكالها لشرائها للتبرك بها، كما تواجد المئات بمقام الدسوقى، لقراءة الفاتحة والتبرك بالمقام.

وقال الشيخ بشير المحمدى، إمام مسجد العارف بالله الدسوقي، إن المسجد يشهد ازدحاماً كبيرا، للحضور الكبير من مريدى الدسوقي، وهذا المولد يختلف عن الموالد السابقة، لأنه يشهد افتتاح المسجد بعد عمليات الترميم فقد تم الانتهاء من ترميم المسجد كاملاً، ليكون لأول مرة مفتوحاً أمام الآلاف .

وأضاف المحمدى، لـ "اليوم السابع"، أنه تم الاكتفاء هذا العام بالإعلان عن بدء مولد الدسوقى بالحضرة داخل المسجد التى حضرها الآلاف وسط تواجد كبير من الطرق الصوفية وخاصة الطريقة البرهامية الشاذلية، وسيشهد المسجد طوال فترة المولد ندوات ومحاضرات عدة.

وأكد إبراهيم الملاح، من أهالى مدينة دسوق، أنه طوال حوالى 25 سنة، ومسجد العارف بالله الدسوقى يئن من الإهمال، وهو من أهم مساجد المحافظة بل أهم المساجد على مستوى مصر، يُقبل عليه أكثر من مليونى من مريدى الدسوقى من كافة المحافظات المصرية ،ومن الدول العربية والاسلامية ، وفى ظل الاهمال الكامل تبنى أهالى دسوق دعوة بالاهتمام بالمسجد وترميمه ، وكانت المفاجأة أن أعمدة المسجد فارغة من الحديد مما يهدد من انهياره، وكانت البداية عام 2011 بإعادة صب سقف المسجد بالكامل من الداخل والخارج، وإعادة صب القباب والترميم للمآذن وإجراء أعمال الإضاءة والإذاعة الداخلية بالإضافة لتجديد وتحديث صالة كبار الزوار الملحقة بالمسجد وإصلاح وترميم دورات المياه بالكامل، بتكلفة بنحو 6 ملايين جنيه، وتتحمل وزارة الاوقاف والمحافظة تكلفة الترميمات ولم يتم ذلك .

وأضاف الملاح، وفى سبتمبر عام 2013 وقعت المحافظة بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعمير، لترميم وتطوير مسجد سيدى إبراهيم الدسوقي، وتم البدء الفعلى فى نهاية العام واستغرقت الأعمال الأولية للترميم 7 أشهر بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ثم توقفت الأعمال مرة أخرى ، وتم استئناف الاعمال أيام اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، بترميم 137 عمودا تنفيذ شركة المقاولون العرب، واستمر العمل على مدى عامين ما بين التوقف والاستمرار إلى أن تم الانتهاء من 82 عمودا، وتم افتتاح المرحلة الاولى فى أكتوبر 2017م أمام محافظ كفر الشيخ السابق، وتوقف العمل لوجود مستحقات لشركة المقاولون العرب، وفى سبتمبر عام 2018، تمكن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ الحالي، من تدبير جميع المستحقات، لإنهاء أعمال المرحلة الثانية، والذى يشمل مصلى النساء، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الثانية ليتم افتتاح المسجد بالكامل اليوم الجمعة فى أول أيام مولد العارف بالله الدسوقى.

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

5
 

 

6
 

 

7daa6259-1734-4937-bab0-69f50f6e6beb
 

 

08d67285-14a4-492c-a04a-c6d4dc3944cf
 

 

9cb25ed4-62a2-4d06-93e2-5d1cf18237c3 (1)
 

 

9cb25ed4-62a2-4d06-93e2-5d1cf18237c3
 

 

086a1534-3972-4a51-b8a4-d1f4bfef81ab
 

 

72407319_2490424984384009_6887118069320122368_o
 

 

 

72469793_2490421031051071_8945256244260634624_o
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الدسوقي

مولد العارف بالله الدسوقي

حضره

طرق صوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة