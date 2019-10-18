الرئيسية أخبار عاجلة شبورة مائية تغطى الطريق الصحراوى الشرقى.. وانعدام جزئى للرؤية الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:28 ص شبورة مائية - أرشيفية كتب أحمد عبد الهادى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الجمعة، شبورة مائية كثيفة، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة تسببت فى انعدام جزئى للرؤية. وتهيب إدارة المرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق. شبورة مائية الطريق الصحراوي الصحراوي الشرقي المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة استقرار بحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد: درجات الحرارة بالعاصمة تتراوح بين 34 و 36 درجة.. وتحذيرات من الشبورة المائية للمسافرين الخميس، 29 أغسطس 2019 04:31 م الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وقائدى السيارات من الشبورة المائية الإثنين، 08 أبريل 2019 11:09 ص الأرصاد لـ"المواطنين": طقس "الويك إند" مستقر والأجواء ربيعية.. وننصح المسافرين بالحذر أثناء القيادة من الشبورة المائية.. وتكشف: الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات فلا تخففوا الملابس الخميس، 04 أبريل 2019 03:30 م الأرصاد: اليوم شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة الجمعة، 22 مارس 2019 08:00 ص الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة الخميس، 21 مارس 2019 10:35 ص قارئ يشارك بصور لشبورة مائية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى الأحد، 10 مارس 2019 08:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى "التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية "مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل 9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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