شاهد.. دوقة كامبريدج تزور منظمة خيرية "لاهور" وتطالب برعاية خاصة للأطفال

كتبت: نهال طارق

تحدثت دوقة كامبريدج مع سي إن إن في مدينة لاهور يوم الخميس حيث كان الزوجان الملكيان يزوران قرية SOS للأطفال، وهي منظمة خيرية تأسست في أواخر السبعينيات، يوفر المشروع لـ 150 طفلاً يتيماً حياة منزلية وعائلية لمساعدة الأطفال على التطور ليعيشوا حياة طبيعية.

وقالت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، "لقد أردت وليام حقًا أن نزور قرية SOS للأطفال، هناك الكثير من النساء المستضعفات هنا ولكنهن عملوا بفعل إيجابيتهن والدعم الذي توفره القرية هنا لدعم وحماية الجيل القادم من الأطفال في رعايتهم ومنحهم أفضل بداية ممكنة لحياتهم المستقبلية .

وبحسب "سي ان ان" قامت كيت ميدلتون بإلقاء خطبة أمام حشد من الناس قائلة عما رأته في قرية الاطفال "لقد أوضحت لنا أن الاقارب ليس مجرد مصطلح يصف العلاقة بين أقارب الدم لكنه يصف هذه الروابط الخاصة التي نشاركها مع أولئك الذين يجعلوننا نشعر بالأمان والدعم. إنها نوعية تلك العلاقات التي تهمنا" وتابعت قائلة "معاً كقرية تقوم بتحويل حياة الأطفال وتزويدهم بأسس قوية لدعم جميع أسرهم".

وانهت خطابها بكلمات قليلة من اللغة الأوردية متمنيه 3 اطفال عيد ميلاد سعيد.

وكان الزوجان في اليوم قبل الأخير من جولتهما، حيث شاهداهما ينضما إلى لعبة الكريكيت في الأكاديمية الوطنية للكريكيت قبل زيارة مسجد بادشاهي المعروف باسم الموقع الإسلامي الأكثر شهرة في لاهور، كما قام الزوجان بزيارة الى مستشفى ومركز ابحاث لعلاج الأطفال.

كانت المشاركة بلا شك لحظة مؤثرة للوريث المستقبلي للعرش البريطاني، حيث كانت والدته الراحلة الاميرة ديانا قد زارت سابقًا المستشفى الطبي كضيف لرئيس الوزراء الحالي، عمران خان حيث زار الزوجان الملكي بعض الاطفال قبل مقابلة عائلاتهم.