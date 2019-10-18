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سمير جعج يطالب "الحريرى" بالاستقالة ويتهم الحكومة اللبنانية بالفشل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:16 م
سمير جعج يطالب "الحريرى" بالاستقالة ويتهم الحكومة اللبنانية بالفشل سمير جعجع
كتب: أحمد جمعة

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طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس الحكومة البنانية سعد الحريرى بالاستقالة، متهماً الحكومة بالفشل.
 
وقال جعجع فى بيان صحفى له اليوم : "أوجِّه دعوة صادقة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".
 
وأضاف: "أنا أعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر".
 
وتابع أن "أفضل ما يمكن ان يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

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