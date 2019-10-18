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رئيس الحكومة النمساوية المكلف يواصل مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:26 م
رئيس الحكومة النمساوية المكلف يواصل مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف سباستيان كورتس رئيس الحكومة المكلف والمستشار الفيدرالى الجديد
فيينا /أ ش أ/

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واصل سباستيان كورتس، رئيس الحكومة المكلف والمستشار الفيدرالى الجديد، اليوم الجمعة، مشاوراته الحزبية لتشكيل الائتلاف الحكومى الجديد.

وقالت مصادر حزبية فى فيينا اليوم إن كورتس أجرى محادثات استشكافية مع حزب "نيوس"، ومن المقرر استكمال المشاورات الحزبية الأسبوع المقبل وستشمل أيضا حزب الخضر.

ومن جانبها، قالت رئيس حزب نيوس بيت مينل ريزينجر عقب الاجتماع بأن المحادثات جاءت مكثفة ومفتوحة وتتسم بالثقة والجدية.

كانت المشاورات الحكومية قد قد بدأت الاسبوع الماضى واستمرت على مدى يومين خلال الأسبوع الجارى وتعتبر الأوساط السياسية أن حزب الحرية خرج من حسابات تشكيل الحكومة الجديدة بينما لا يزال الحزب الاشتراكى يطمح فى مزيد المحادثات لتقريب وجهات النظر.

ومن المعروف أن فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر أعرب عن سروره بإيجابية المحادثات مع حزب الشعب فضلاً عن تقارب المناهج وإمكانية التوافق على خطة عمل الائتلاف الحكومي.

 


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