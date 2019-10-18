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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة -ارشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 21 30
شبين الكوم 20 31
طنطا 19 30
دمنهور 18 29
الإسكندرية 18 28
بلطيم 19 26
مطروح 17 25
السلوم 17 25
سيوة 21 32
بورسعيد 24 28
دمياط 24 27
الزقازيق 21 32
الإسماعيلية 19 31
السويس 21 31
العريش 21 28
رفح 22 28
رأس سدر 20 33
نخل 19 29
نويبع 27 29
طابا 25 29
كاترين 15 25
الطور 25 30
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 33
مرسى علم 27 29
الفيوم 21 33
بني سويف 20 33
المنيا 19 34
أسيوط 19 35
سوهاج 21 36
قنا 23 36
الأقصر 25 38
أسوان 26 39
أبوسمبل 27 37
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 26 35
أبو رماد 26 34
حلايب 25 33
رأس حدربة 26 33
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 28 38
المدينة 24 37
الرياض 21 36
المنامة 28 34
أبوظبى 27 36
الدوحة 28 35
الكويت 23 38
دمشق 12 30
بيروت 23 28
عمان 14 28
القدس 17 25
غزة 19 28
بغداد 21 36
مسقط 27 33
صنعاء 10 22
الخرطوم 27 37
طرابلس 20 26
تونس 18 27
الجزائر 15 24
الرباط 14 24
نواكشوط 27 38
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 10 25
إسطنبول 15 22
إسلام آباد 16 27
نيودلهى 21 32
جاكرتا 24 32
بكين 08 18
كوالالمبور 24 32
طوكيو 17 18
أثينا 17 25
روما 11 23
باريس 11 16
مدريد 12 20
برلين 11 19
لندن 09 14
مونتريال 03 12
موسكو 09 14
نيويورك 07 15
واشنطن 05 18
 

الطقس

الأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة

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