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خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:11 م
خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، التكرار والإلحاح والكذب عقيدة القناة القطرية.. خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. شهادات من داخل القناة القطرية لمذيعين سابقين تكشف سياسة الكذب والتضليل.. إعلامية جزائرية: كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية.. مذيع مصرى مستقيل: المركز الإلكترونى يديره مسؤولون فى القناة تم تأسيسه على الطريقة الأمريكية.
 
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ـ التكرار والإلحاح والكذب عقيدة القناة القطرية.. خطة الجزيرة لتضليل الرأى العام العربى.. شهادات من داخل القناة القطرية لمذيعين سابقين تكشف سياسة الكذب والتضليل.. إعلامية جزائرية: كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية.. مذيع مصرى مستقيل: المركز الإلكترونى يديره مسؤولون فى القناة تم تأسيسه على الطريقة الأمريكية
 
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السيسي

مصر

لبنان

قطر

رئيس الوزراء

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