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حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته 6192 عبوة شاى مجهول المصدر فى روض الفرج

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:33 م
حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته 6192 عبوة شاى مجهول المصدر فى روض الفرج سلع تموينيه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس صاحب مخزن 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 6192 عبوة شاى مجهول المصدر بروض الفرج، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائى، وإرسال تقرير المعمل بخصوص المضبوطات للتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط "ع.ج.م"  37 سنة مسئول عن  مخزن كائن شارع رفعت ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج ومقيم بذات العنوان،  لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الشاي داخل المخزن محل عمله، ووضعها داخل كراتين تحمل ماركة شاي العروسة، مماثلة للكراتين الأصلية مستخدماً علامة تجارية مقلدة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 6192 باكو شاي وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضراللازم.

 


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عبوات شاى

غير صالح

روض الفرج

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