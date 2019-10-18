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تعرف علي نظام تتبع حقائب المسافرين الجديد بعد نجاح تشغيله بالمطارات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:40 ص
تعرف علي نظام تتبع حقائب المسافرين الجديد بعد نجاح تشغيله بالمطارات مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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قد يتعرض بعض المسافرين إلى فقدان حقائبهم في المطارات دون معرفة السبب المحدد لذلك ،وهي من المواقف الأكثر إزعاجا ، حيث أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي في مختلف المطارات ، مما دفع الكثير من الخبراء عن حلول لتلك المشكلة من خلال تشغيل نظام ال BRS وهو نظام تتبع الحقائب المصاحبة للمسافرين ، والذي تم تجربته بالفعل لأول مره داخل المطارات المصرية ، للمساعدة علي تقديم خدمة جديدة للمسافرين بهدف التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقة الوصول .
 
ويعتبر نظام تتبع الحقائب داخل المطارات ، هو جزء مهم من مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث أنه يتيح لشركات الطيران إمكانية رصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين  ، وقد أثبت النظام فاعليته في عدد من المطارات الدولية المستخدمة له، وساهم في سرعة مناولة الحقائب مع دقة عالية في فرزها والتأكد من عدم حدوث أي خطأ سواء أثناء نقلها أو تعرضها للفقدان، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف أي خلل قد يطرأ قبل أن تتسبب في أي تأخير.
 
 
ويساعد نظام تتبع الحقائب الجديد علي توفير الوقت والمال في حال إضاعة الأمتعة أو تغيير مسارها أثناء الرحلات ، حيث أنه يعالج مشكلة الأمتعة الضائعة أو التي تغير مسارها بدقة نسبتها 99.9 بالمئة.
 
ويتسم هذا النظام بالعديد من الفوائد مثل تخفيض التكلفة على شركات الطيران والمطارات عن طريق تقليل أعداد الحقائب المفقودة أو المنقولة إلى وجهات أخرى بالخطأ، وعدم تأخر الطائرات عن أوقات مغادرتها المحددة لأسباب تتعلق بإدارة الحقائب، وتقليل الفترة الزمنية لفرز وتحميل الأمتعة على متن الطائرة.
 
كما يساعد نظام تتبع الحقائب علي رفع نسبة الأمان على الطائرات عن طريق التأكد من أنه لا يمكن تحميل أي حقيبة على الطائرة بدون وجود المسافر الحامل لها على نفس الطائرة ،فضلاً عن تتبع الحقائب وتسجيل موقعها بداخل الطائرة.
 
 

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المطار

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