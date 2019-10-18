تعرف على عقوبة سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة

كتب سليم على

نجح قسم مباحث المرور بالقاهرة، في ضبط سائق انتحل صفة شرطي لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة.

وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "ا.ع.ب" 39 سنة سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركةKenwood، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة "ع.ت.ع" 20 سنة عاطل ومقيم 14 حارة محمد الريدي ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب، مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإيهام المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة، خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضًا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".