تضامن كفر الشيخ: 80 ألف مستفيد من نظام تكافل وكرامة وتسليم 23 ألف فيزا

وأضاف مسلم، لـ"اليوم السابع"، تسلمت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ 23 ألفا و115 فيزا تكافل وكرامة، وتم توزيعها على الإدارات الاجتماعية، وتشكيل لجان من مدير الإدارة وعضو المراقبة والمتابعة وعضو الشئون القانونية، وعضو الشئون المالية، لتسلم الفيز، بمعرفتهم للوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة.

وأكد مسلم أن نظام تكافل وكرامة له مردو إيجابى على الأسر، وقلل البرنامج نسب الفقر بالمحافظة، خاصة بالمناطق التى تعتبر أفقر القرى على مستوى الجمهورية، ومنها قرية برج مغيزل وقرى الجزيرة الخضراء، مشيراً إلى أن الوحدات الاجتماعية والإدارات بالمراكز تتلقى طلبات الأسر المستحقة.

وقالت سعاد هيكل، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمديرية التضامن بكفر الشيخ، ساعد نظام تكافل وكرامة الأسر فى توفير لقمة العيش، مضيفة أن معاش تكافل يصرف للأسر التى لديها أطفال حديثى الولادة حتى سن الثامنة عشرة على أن يكون الأبناء من السادسة لسن الثامنة عشرة بمراحل التعليم المختالفة، أو من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً، أو من المعاقين بدرجة إعاقة تبدأ من 50، أو من الأيتام "فقيد الأب والأم أو فقيد الأب والأم متزوجة"، وهناك حالات استفادت من المعاش فى ظل الظروف الاقتصادية خاصة لبعض المهن مثل مهنة الصيد التى تتوقف لفترات معينة.

وقالت سعاد هيكل لابد من استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعيبة للأسرة، ومواصفات رب الأسرة، ومواصفات أفراد الأسرة، ومواصفات السكن، والملكيات والحيازات، ومصادر تلقى الدعم، وتقديم المستندات الداعمة مثل صور بطاقات الرقم القومى سارية، وصور شهادات الميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وصور وإيصالات استهلاك الكهرباء وشهادة قومسيون طبى رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق، وعدم تقاضى أى معاش ضمانى أو أى قيم مساعدات نقدية تتجاوز الـ400 جنيه فى الشهر سواء من معاش تأمينى شخصى أو محول أو من أى مصدر دعم أخرى.

وأضافت كما أن هناك معايير أخرى عدم القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة، وعدم حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، وعدم امتلاك عقارات غير محل السكن، وعدم امتلاك سيارة أو جرار موديل قبل عام 2000م، وعدم امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، وعدم العمل فى القطاع الخاص أو القطاع الحكومى بتأمين أو بدون تأمين ،سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، وعدم التواجد للعمل خارج البلاد مدة لا تقل عن 9 أشهر، وعدم ملكية عمل خاص.

وأكدت سعاد هيكل يجب حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهرياً، وحضور الأم لثلاث جلسيات توعية صحية ومتابعة نمو بحد أدنى، وإعطاء الأطفال لكل جرعات برنامج التطعيمات على مدار المراحل العمرية حتى 6 سنوات.