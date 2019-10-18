تصنيف التايمز يبرز حصول مدرس بحاسبات المنصورة على مركز متقدم بعلوم الحاسب

الدقهلية - شريف الديب

أعلن تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2020 إدراج جامعة المنصورة لأول مرة هذا العام فى قطاع علوم الحاسب بالتصنيف العالمى، حيث حصلت على الترتيب (251-300) على مستوى جامعات العالم.

كما أظهر التصنيف تصدر الدكتور محمد الحسينى مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة على المركز الأول بين الباحثين بجامعة المنصورة في تخصص علوم الحاسبات من حيث النشر الدولي في مجلات علمية مرموقة والاستشهاد بالأبحاث الدولية.

كما حصل على المركز الثانى على مستوى جامعة المنصورة في جميع التخصصات وأظهر التصنيف حصوله على المركز الرابع على مستوى مصر في تخصص علوم الحاسبات وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من مؤسسة النشر الدولية السيفير في الفترة من 2016 الى 2019.

الجدير بالذكر ان الدكتور محمد الحسيني الخولي مدرس لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة حاصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2018 وجائزة افضل رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة عام 2016.

له العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية الدولية والتي تشمل 9 كتب دولية منشورة في دور نشر عالمية مصنفة مثل سبرنجر في مجالات بحثية عدة منها أمن المعلومات ونظم الاستشعار والنظم الذكية والتحول الرقمي والمدن الذكية.

ونشره بحث عن نظام طبي مبني على الذكاء الاصطناعي للتشخيص والتنبؤ بأمراض الكلى المزمنة بمحلة نيتشر العالمية، هذا بالإضافة الى اختيار الدكتور الحسيني محررا للعديد منم المجلات العلمية الدولية حيث أنه رئيسا لتحرير مجلتين علميتين دوليتين ومحررا مساعدا في أكثر من خمسة مجلات دولية مرموقة لها معاملات تأثير عالية في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ونيوزيلاندا وغيرها.



