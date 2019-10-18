تاجر مخدرات يرشد عن مصدر حصوله على الهيروين بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين بإمبابة، عن هوية مصدر حصوله على المضبوطات، حيث أكد أنه يتحصل عليها من عاطل، يقيم بالجيزة، وأنه اعتاد ترويج المواد المخدرة على عملائه بإمبابة، والمناطق المحيطة بها.

وأشار المتهم أنه تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، لكون عملائه من الأثرياء، وارتفاع نسبة أرباحه من ترويجه، مضيفًا أنه يخزن المخدر بمسكنه، ويتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن مقابلتهم.

واستنادًا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار "فتحى.ا" عاطل، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بإمبابة.

بإعداد عدة أكمنة، ورصد تحركات المتهم، تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته 140 لفافة هيروين، بلغ وزنها ربع كيلو، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ 5415 جنيهًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.