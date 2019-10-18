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النيابة تكشف سبب حريق منزل وإصابة شخصين بالسلام

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:25 م
النيابة تكشف سبب حريق منزل وإصابة شخصين بالسلام حريق-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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كشفت معاينة نيابة السلام عن سبب حريق عقار مكون من ثلاث طوابق بمدينة السلام، حيث أوضحت التحقيقات أن الحريق بسبب ماس كهربائى، أدى لاشتعال النيران بالمنزل.

كان فريق من نيابة السلام قد انتقل لمعاينة حريق نشب فى عقار مكون من ثلاثة طوابق وأسفر عن إصابة شخصين، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق عقار فى السلام، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق وأسفر عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة.


حريق

نيابة السلام

السيطرة على حريق

ماس كهربائى

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