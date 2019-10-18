القليوبية تفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ترصد الأمراض المعدية

القليوبية – إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فوز المحافظة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ترصد الحدث للأمراض المعدية أثناء التقييم الذى نفذته وزارة الصحة والسكان.

وقام قطاع الشئون الوقائية والإدارة العامة العامة للوبائيات والترصد برئاسة الدكتور علاء عيد بتكريم أبناء مديرية الصحة بالقليوبية من قسم الطب الوقائى والترصد، وفاز بالتكريم كل من الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى بالقليوبية والدكتورة شيماء أبوقمر مدير إدارة الترصد والدكتور محمد فوزى مسؤول الأمراض المعدية والأستاذ /نصر أحمد والأستاذ محمد يونس من فريق الترصد بالمديرية، كما تم تكريم الدكتور عبدالعاطى عبد العليم مستشار منظمه الصحة العالمية بالقليوبية.

وحرصاً من وزارة الصحة على ترسيخ مبدأ العرفان والاعتراف بالفضل والجهود المتميزة المبذولة بسخاء فقد كرمت وزارة الصحة اليوم اسم الدكتورة ماجدة عبدالعاطى مدير عام إدارة الطب الوقائى سابقاً والتى رحلت عن عالمنا عليها شآبيب الرحمة والمغفرة، ويعكس التكريم المستوى الذى حققه أبناء القليوبية من جهد كبير تبذله مديرية الصحة بالمحافظة برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك فى كافة النواحى الصحية والعطاء الذى يقدمه أبناء القليوبية على طريق التقدم والتطوير ليس فقط فى الخطة العلاجية للتطوير بل أيضا فى الخطة الوقائية لمنع انتشار الأمراض.